استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، مساء الخميس، السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا بموجب صفقة تبادل تاريخية مع الغرب.

ومن بين السجناء، الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، وعنصر المارينز السابق بول ويلان، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وعاد السجناء المفرج عنهم إلى الولايات المتحدة على متن طائرة هبطت قرابة الساعة 23,40 (الجمعة 03,40 ت غ) في القاعدة العسكرية، حيث كان في استقبالهم على أرض المطار الرئيس بايدن، وهاريس المرشّحة لخلافته في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.