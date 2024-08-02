قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، لا يساعد على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقتل إسماعيل هنية باستهداف طال مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، إثر انفجار، لم تحدد طبيعته حتى الآن، ما أثار ردود فعل غاضبة في إيران ولدى حركة "حماس".

وأكد بايدن، الذي تواصل هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أنه أجرى "محادثة مباشرة" مع الأخير.

وأعرب بايدن عن "قلقه الشديد" إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وحض نتنياهو على التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال للصحفيين:"أشعر بقلق شديد حيال الوضع" مضيفاً: "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل لم يساعد في خفض التوتر".

وجاءت تصريحات بايدن في قاعدة "أندروز" المشتركة بولاية "ميريلاند"، حيث هبطت طائرة تحمل محتجزين أفرجت عنهم روسيا في وقت متأخر من يوم الخميس.