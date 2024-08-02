اعترفت الولايات المتحدة، الخميس، بمنافس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومرشح المعارضة "إدموندو غونزاليس" فائزًا في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا، رافضة إعلان مادورو فوزه في الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان يوم الخميس: "نظرًا للأدلة الكاسحة، من الواضح للولايات المتحدة، والأهم من ذلك للشعب الفنزويلي، أن إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت بفنزويلا في 28 يوليو/ تموز".

وأثار الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية احتجاجات في فنزويلا.

وأعلن مجلس الانتخابات في فنزويلا أن مادورو، الذي يتولى السلطة منذ 2013، هو الفائز في الانتخابات بحصوله على 51% من الأصوات.

لكن المعارضة في البلاد تقول إن إحصاءها الذي شمل نحو 90% من الأصوات يظهر أن غونزاليس حصل على أكثر من مثلي ما حصل عليه الرئيس الحالي، وهو ما يتماشى مع استطلاعات رأي مستقلة أجريت قبل المنافسة، بحسب "رويترز".

ولم يصل بيان بلينكن، الخميس، إلى حد التهديد بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا، لكنه ألمح إلى "إجراء عقابي" محتمل.

وذكرت الوكالة يوم الثلاثاء، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها.