صحيفة: الحرس الثوري الإيراني ينشئ قاعدة دعم في بريطانيا

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن الحرس الثوري الإيراني أنشأ قاعدة دعم له في المملكة المتحدة بمساعدة الحشد الشعبي العراقي.

وأضافت الصحيفة أن "الحشد الشعبي، المدعومة من قبل الحرس، قد أنشأت قاعدة في المملكة المتحدة وتبيع منتجاتها عبر الإنترنت من خلال جماعة إسلامية بريطانية".

وأشارت إلى أن طهران تمارس "القوة الناعمة" من خلال شبكة من المنظمات التي لها علاقات واسعة مع النظام الإيراني.

وأكدت مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، هذا الأسبوع، أنها حققت في أنشطة مركز ثقافي في مانشستر مرتبط بمسجد في لندن، يوصف بأنه المركز الرئيس لوجود الجمهورية الإسلامية في المملكة المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن "الحرس الثوري الإيراني، المتهم بأكثر من 12 محاولة اغتيال واختطاف، ينشر نفوذه من خلال مجموعات في المملكة المتحدة من بينها الحشد الشعبي".