معاريف: اغتيال زاهدي هو الأهم منذ مقتل قاسم سليماني

قدَّرت مصادر إسرائيلية أن اغتيال القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، هو الاغتيال الأهم منذ اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في شهر كانون الثاني/يناير 2020، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء يوم الإثنين.

وذكرت أن الهجوم، الذي استهدف بناية مجاورة للسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزة في دمشق، يؤشر على وجود معلومات استخبارية دقيقة بشأن النشاطات التي تدور في تلك المنطقة.

الشخصية الأهم

وتابعت أن زاهدي، المعروف باسم حسن مهدوي، كان المسؤول عن توجيه العمليات "الإرهابية" الإيرانية نحو إسرائيل من جميع الجبهات، سواء في سوريا أو لبنان أو الساحة الفلسطينية.