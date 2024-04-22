بلجيكا تدعو إلى إدراج "الحرس الثوري" في العقوبات على إيران

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، بسبب هجومها على إسرائيل، يجب أن تشمل الحرس الثوري. وفق وكالة "رويترز".

وتابعت: "نهدف إلى فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل الحرس الثوري".

ولفتت وزيرة خارجية بلجيكا، للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إلى أن دول التكتل لم تتوصّل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقًا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات، التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية. وتابعت قائلة "سنناقش الأمر معًا".

وأضافت "أعتقد أيضًا أن علينا أن نوسّع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية). يجب أن نتحلّى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير".

وأردفت وزيرة خارجية بلجيكا، بقولها إن "فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيًا، وعلينا أيضًا استهداف من يزوّدونهم بالسلاح".