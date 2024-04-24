بوريل: تصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية لن يكون له أثر عملي

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن "تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لن يكون له أثر عملي".

وكان بوريل عارض وفقًا لوكالة "الأناضول"، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وتصنيف الحرس الثوري "تنظيمًا إرهابيًّا".

جاء ذلك في كلمته، الأربعاء، في جلسة البرلمان الأوروبي حول "هجمات إيران على إسرائيل".

وأكد أنه على اتصال دائم مع وزير الخارجية الإيراني لـ"تحذيره من خطورة هذه الهجمات على المنطقة بأكملها".

وذكَّر في كلمته بإدانة الاتحاد الأوروبي إيران بعد هجومها على إسرائيل في الـ13 من أبريل/ نيسان الجاري.

وأكد وجود توافق سياسي بين دول الاتحاد على توسيع العقوبات المفروضة على إيران.