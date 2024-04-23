إيران تطالب أوروبا بتوجيه دفة عقوباتها نحو إسرائيل

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل بأنها "مؤسفة"، بحسب "رويترز".

وطالب وزير خارجية إيران بفرض عقوبات أوروبية على إسرائيل بدلاً من بلاده.

وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على ما يُشتبه في أنه قصف إسرائيلي لمجمع سفارتها في دمشق.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على إيران من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى وكلاء إيران وروسيا.

وقال أمير عبد اللهيان على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر سريعًا تطبيق المزيد من القيود غير القانونية على إيران لمجرد أنها مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور".