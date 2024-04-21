أوكرانيا: قصفنا سفينة روسية في شبه جزيرة القرم
قالت أوكرانيا، اليوم الأحد، إن بحريتها قصفت سفينة إنقاذ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية، نقلته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، "اليوم، قصفت البحرية الأوكرانية السفينة "كومونا" في القرم المحتلة مؤقتًا، ويجري التحقق من طبيعة الضرر"، الذي تم إلحاقه بها.
وفي الـ24 من شهر آذار/مارس الماضي، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين، ومركز اتصالات، وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود، في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.