أوكرانيا: قصفنا سفينة روسية في شبه جزيرة القرم

قالت أوكرانيا، اليوم الأحد، إن بحريتها قصفت سفينة إنقاذ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية، نقلته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، "اليوم، قصفت البحرية الأوكرانية السفينة "كومونا" في القرم المحتلة مؤقتًا، ويجري التحقق من طبيعة الضرر"، الذي تم إلحاقه بها.