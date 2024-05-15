روسيا تتقدم وبلينكن يعزف على "الجيتار" في حانة بكييف (فيديو)

وانضم بلينكن، الذي تعهّد أثناء وجوده في كييف هذا الأسبوع، بدعم الولايات المتحدة الثابت في ظل تكثيف روسيا لهجماتها في أوكرانيا، إلى الفرقة 19.99 على خشبة المسرح في بارمان ديكتات في العاصمة.

وحسب "news18" أراد بلينكن إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة إبداعية، لذا، التقط "الجيتار" في الحانة، وبدأ في غناء أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونغ، كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب، بل من أجل السلام أيضًا.

وقال بلينكن بعد صعوده على منصة العزف: "أعلم أن هذا وقت صعب حقًا، وإن جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي في خاركيف، يعانون بشدة، وهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة معكم، وأن الكثير من العالم إلى جانبكم، وهم يقاتلون، ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل العالم الحر". وفق صحيفة "كييف إندبندنت".

وقامت الفرقة بتشغيل نشيد الروك "Rockin' in the Free World" للمغني الأمريكي الكندي نيل يونغ، وهو نشيد لموسيقى الروك صدر عام 1989 قبل سقوط جدار برلين.