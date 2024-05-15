روسيا تتقدم وبلينكن يعزف على "الجيتار" في حانة بكييف (فيديو)
أظهر مقطع فيديو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في حانة بكييف، وهو يمارس هوايته المفضلة في العزف على "الجيتار"، وترديد أغنية لنيل يونغ، في الوقت الذي تتقدم فيه روسيا في حربها على أوكرانيا.
وانضم بلينكن، الذي تعهّد أثناء وجوده في كييف هذا الأسبوع، بدعم الولايات المتحدة الثابت في ظل تكثيف روسيا لهجماتها في أوكرانيا، إلى الفرقة 19.99 على خشبة المسرح في بارمان ديكتات في العاصمة.
وحسب "news18" أراد بلينكن إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة إبداعية، لذا، التقط "الجيتار" في الحانة، وبدأ في غناء أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونغ، كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب، بل من أجل السلام أيضًا.
وقال بلينكن بعد صعوده على منصة العزف: "أعلم أن هذا وقت صعب حقًا، وإن جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي في خاركيف، يعانون بشدة، وهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة معكم، وأن الكثير من العالم إلى جانبكم، وهم يقاتلون، ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل العالم الحر". وفق صحيفة "كييف إندبندنت".
وقامت الفرقة بتشغيل نشيد الروك "Rockin' in the Free World" للمغني الأمريكي الكندي نيل يونغ، وهو نشيد لموسيقى الروك صدر عام 1989 قبل سقوط جدار برلين.
وبعد العرض، قال المغني الرئيس للفرقة، ديمتري تيمني، لـ"رويترز" إنه أُعجب بمهارات وزير الخارجية في التعامل مع الأوتار. وأضاف: "لقد عزف بشكل جيد".
وأشارت صحيفة "كييف إندبندنت" إلى أن بلينكن زار هذه الحانة تحديداً عدة مرات، ولكن لم يُعلن عنها لمخاوف أمنية.
وفي عام 2021، قال بلينكن لمجلة "رولينج ستون"، إنه يمتلك "ستا أو سبعا" من "الجيتارات"، وتذكر تجارب العزف مع العديد من نجوم موسيقى الروك، بمن في ذلك المغني وكاتب الأغاني إيمي مان، وعازف الدرامز والمغني الراحل هوسكر دو جرانت هارت.
وكان بلينكن الذي يزور أوكرانيا، تعهد الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها أمام طلبة في كييف، بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.
وقال، وفقًا لـ"فرانس برس": "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم".
وأضاف: "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول"، وتابع: "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا، وسيادتها، وقدرتها على اختيار مسارها".