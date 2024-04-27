بلينكن "أسير السبعينات" يشتري ألبوما للمغنية تايلور سويفت في بكين (صور)

اقتنى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألبوما لتايلور سويفت مع ألبوم لمغني الروك الصيني الكلاسيكي دو وي أثناء جولة غير متوقعة في متجر تسجيلات في بكين، الجمعة، وحينما سُئل عن الموسيقى التي يحبها قال "أنا أسير السبعينات نوعا ما".

وفي طريقه إلى المطار بعد زيارة تضمنت اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، شملت محادثات استهدفت تخفيف التوتر بين القوتين العظميين، دخل بلينكن إلى متجر تسجيلات يعرف باسم (لي بي) حيث سلمه المالك ألبوما لدو وي الذي اشتراه مع ألبوم سويفت "ميدنايتس" الذي يعود لعام 2022.

وكان أحد أهداف رحلة بلينكن هو التأكيد على أهمية ما تسميه وزارة الخارجية "العلاقات بين الشعوب" كجزء من جهود تحسين العلاقات.