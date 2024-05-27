اعتقال مسؤول إيراني تحدث عن ارتفاع الطلب على الحلويات بعد مقتل "رئيسي"

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، باعتقال علي بهرمند رئيس نقابة أصحاب محلات بيع الحلويات في العاصمة طهران، ورفع شكوى ضده بسبب تصريحه الأخير.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إنه "تم اعتقال بهرمند وذلك إثر شكوى رفعها مكتب المدعي العام في طهران، وتم استدعاء بهرمند من قبل مجمع بهشتي القضائي في طهران للتحقيق معه".

وذكر بهرمند يوم السبت أنه "منذ الأحد الماضي وحتى الخميس، ارتفعت مبيعات الحلويات في طهران بنسبة 58%، ولم يكن لدي أيّ نوايا وراء هذا التصريح، لقد قدمت التقرير الأسبوعي كالعادة".

وأضاف: "منذ 6 سنوات، وبسبب التضخم والحصار وارتفاع الدولار، ظل بيع الحلويات في حالة ركود، وفقط خلال عيد النوروز، انخفض الركود".