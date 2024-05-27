اعتقال مسؤول إيراني تحدث عن ارتفاع الطلب على الحلويات بعد مقتل "رئيسي"
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، باعتقال علي بهرمند رئيس نقابة أصحاب محلات بيع الحلويات في العاصمة طهران، ورفع شكوى ضده بسبب تصريحه الأخير.
وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية، إنه "تم اعتقال بهرمند وذلك إثر شكوى رفعها مكتب المدعي العام في طهران، وتم استدعاء بهرمند من قبل مجمع بهشتي القضائي في طهران للتحقيق معه".
وذكر بهرمند يوم السبت أنه "منذ الأحد الماضي وحتى الخميس، ارتفعت مبيعات الحلويات في طهران بنسبة 58%، ولم يكن لدي أيّ نوايا وراء هذا التصريح، لقد قدمت التقرير الأسبوعي كالعادة".
وأضاف: "منذ 6 سنوات، وبسبب التضخم والحصار وارتفاع الدولار، ظل بيع الحلويات في حالة ركود، وفقط خلال عيد النوروز، انخفض الركود".
وتابع: "لكن المثير للدهشة أنه منذ الأسبوع الماضي، دفعة واحدة ودون أي سبب اقتصادي، ارتفع معدل بيع الحلويات في محلات الحلويات في طهران بنسبة 58٪، ولقد تحدثت مع العديد من زملائي في المدن، وأبلغوا عن الوضع ذاته".
وفسرت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على التيار المتشدد في إيران أن تصريحات المسؤول بهرمند كان يقصد منها أن بعض الإيرانيين اشتروا هذه الحلويات ابتهاجًا بتحطم طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه.
ولقي رئيسي مصرعه مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة آخرين يوم الأحد الماضي جراء تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية شمال غرب إيران.
وشنت السلطات الأمنية الإيرانية حملة واسعة لاعتقال المدونين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بتهمة نشر كتابات مسيئة لحادثة الطائرة والضحايا.