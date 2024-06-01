وزير الخارجية الإيطالي: لسنا في حالة حرب مع روسيا
قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم السبت، إن إيطاليا "لن ترسل ولو جنديًا واحدًا للقتال في أوكرانيا؛ لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا".
وأضاف تاياني، خلال اجتماع في رابالو بشمال غربي إيطاليا، "إنها لحظة حساسة جدًا، ويجب ألا نقوم بخطوات خاطئة".
وأكد ضرورة "تجنب الخطوات والتصريحات المتسرعة"، مكررًا معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن وكالتي "إيه جي آي" و"أنسا" للأنباء.
ولفت إلى أنه "حتى الولايات المتحدة لم تسمح بالاستخدام العشوائي لأسلحتها ضد روسيا، ولكن فقط لضرب قاعدة تنطلق منها الطائرات بدون طيار.. هم أيضًا حذرون جدًا"، وفق وكالة "إيه جي آي".
وفي الوقت ذاته، أكد تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.
وازداد عدد دول حلف شمال الأطلسي المؤيدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب لضرب الأراضي الروسية، لكن روما، العضو المؤسس في "الناتو"، لا تزال تعارض ذلك.
وقالت برلين، يوم أمس الجمعة، إنها أذنت لأوكرانيا باستخدام أسلحة مقدمة من ألمانيا لضرب أهداف في روسيا.
وفي اليوم السابق، قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن رفعت جزئيًا قيودًا مماثلة للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن منطقة خاركيف الشرقية المتاخمة لروسيا.
وأرجع المسؤولون الأمريكيون التبدل في موقف واشنطن إلى القصف الروسي اليومي لخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
واليوم السبت، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت ليلًا ما مجموعه 100 صاروخ وطائرة بدون طيار على أوكرانيا، في هجوم استهدف مواقع للطاقة في أنحاء البلاد.