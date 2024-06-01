وزير الخارجية الإيطالي: لسنا في حالة حرب مع روسيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، اليوم السبت، إن إيطاليا "لن ترسل ولو جنديًا واحدًا للقتال في أوكرانيا؛ لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا".

وأضاف تاياني، خلال اجتماع في رابالو بشمال غربي إيطاليا، "إنها لحظة حساسة جدًا، ويجب ألا نقوم بخطوات خاطئة".

وأكد ضرورة "تجنب الخطوات والتصريحات المتسرعة"، مكررًا معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن وكالتي "إيه جي آي" و"أنسا" للأنباء.

ولفت إلى أنه "حتى الولايات المتحدة لم تسمح بالاستخدام العشوائي لأسلحتها ضد روسيا، ولكن فقط لضرب قاعدة تنطلق منها الطائرات بدون طيار.. هم أيضًا حذرون جدًا"، وفق وكالة "إيه جي آي".

وفي الوقت ذاته، أكد تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.