مع استمرار الحرب.. أزمة حادة تضرب منظومة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي

استثمارات تنهار

وقارنت الصحيفة ما يواجهه عشرات الآلاف من جنود الاحتياط منذ الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، بالوضع الذي حدث إبان حرب الـ 6 من تشرين الأول/ أكتوبر 1973.

وذكرت أن الجنود "يئنون تحت وطأة ظلم الخدمة الممتدة، وأنه على الرغم من تسريح ألوية احتياط كاملة إلا أن الواقع هو أن عشرات آلاف من الجنود يعانون".

وتؤدي الخدمة الطويلة إلى أضرار عدة بالنسبة للجنود، منها انهيار الأعمال والأنشطة التجارية التي كان يديرها هؤلاء، وفق الصحيفة، التي أكدت أن "هؤلاء يتحلون بضبط النفس حتى اللحظة، ويرفضون النزول للشوارع للتظاهر ويعانون بصمت".

وضربت الصحيفة مثلًا بواقعة غير اعتيادية، قبل أسبوعين، تتعلق بجندي احتياط، لديه استثمارات في قطاع "الهاي تيك"، كان يقاتل ضمن اللواء 646 المكلف بالعمل في "ممر نيتساريم" جنوب غرب قطاع غزة؛ إذ دخل في نقاش مع قائد اللواء، والأخير نقل الموقف إلى القيادة، فسُمِح له بالذهاب فورًا، مرتديًا الزي العسكري، إلى مطار بن غوريون ومنه إلى أمريكا، هناك حيث سيعمل على جمع تمويلات لصالح مشروعه التكنولوجي الذي أوشك على الانهيار.