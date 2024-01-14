100 يوم من حرب غزة.. مأساة ونزوح ودمار (فيديو وصور)

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأحد، يومها المئة، مع تضرر عشرات آلاف الأشخاص ونزوح نحو المليوني فلسطيني داخل القطاع، وتدمير آلاف المباني العامة والخاصة.

وعلى الجانب الآخر، تعرضت إسرائيل أيضا لخسائر بشرية واقتصادية ومعنوية، نتيجة هذه الحرب.

وتوثق بيانات رسمية فلسطينية، اطّلعت عليها "إرم نيوز"، الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة، بعد 100 يوم من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

آلاف الضحايا في 100 يوم

بلغت أعداد القتلى الفلسطينيين في غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر جوا وبرا وبحرا، زهاء 24 ألف قتيل جلّهم من الأطفال والنساء.

وبحسب الجهاز الفلسطيني للإحصاء، قتل القصف الإسرائيلي على غزة 10300 طفل فلسطيني، و7100 سيدة و1049 مسنا، حتى السبت.

وجرى توثيق مقتل 337 من الطواقم الطبية، و117 صحفيا، و209 معلمين، و148 موظفا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، و45 من كوادر الدفاع المدني.