لتمسُّكه بـ"إحراق غزة".. طرد عضو كنيست من أستوديو قناة إسرائيلية (فيديو)

واستخدمت جنوب أفريقيا تصريح سابق لفاتوري كان دعا فيه إلى "إحراق غزة"، كدليل على الدعوة لارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وذلك في الدعوى التي قدمتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

فاتوري كان نشر تغريدة عبر منصة "إكس"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دعا فيها إلى إحراق غزة، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا وانتقادات واسعة، فيما أكد قبل 3 أيام في لقاء معه عبر إذاعة "كول باراما" الدينية الإسرائيلية، أنه لا يزال متمسكًا بما نشره.

وخلال برنامج "القناة 13"، أمس، ظل فاتوري متمسكًا بموقفه مع محاولته تبريره، لكن مقدم البرنامج طلب منه المغادرة، قائلاً له: "شكرًا جزيلاً لحضوركم إلى الأستوديو الخاص بنا، وشكرًا لكم على الضرر الذي ألحقتموه بدولة إسرائيل".

وفي محكمة العدل الدولية، اضطُر طاقم الدفاع عن إسرائيل للتبرؤ من موقف "فاتوري" بالقول إن تصريحاته لا تمثل الحكومة وقراراتها.