أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الخميس بأن الرئيس الأمريكي السابق يرفض في الوقت الراهن تحديد أيّ جدول زمني لمناظرة منافسته المفترضة كامالا هاريس؛ لأنّها لم تحصل رسمياً بعد على ترشيح الحزب الديمقراطي.

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وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان نقلته "فرانس برس"، "لا يمكن الانتهاء من تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة، حتى يقرر الديمقراطيون رسمياً مرشّحهم ... سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس؛ لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، إنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات.

يشار إلى أن لجنة قواعد الحزب الديمقراطي وافقت مسبقا على خطة لترشيح كامالا هاريس رسمياً للرئاسة بحلول أول أغسطس آب.

ويأتي ذلك قبل مؤتمر الحزب الذي سيعقد في الفترة ما بين 19 إلى 22 من الشهر القادم، في شيكاغو، ومن المقرر أن تختار هاريس مرشحا لمنصب نائب الرئيس بحلول 7 أغسطس آب.