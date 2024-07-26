قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية في مذكرة مشتركة، الخميس، إن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوا حملة تجسس إلكترونية عالمية في محاولة لسرقة أسرار عسكرية سرية لدعم برنامج بيونغ يانغ المحظور للأسلحة النووية.

ويعتقد أن القراصنة الذين أطلق عليهم باحثو الأمن الإلكتروني اسم "أنادريل" أو وحدة (إيه.بي.تي45) ينتمون لوكالة المخابرات الكورية الشمالية، المعروفة باسم المكتب العام للاستطلاع، وهو كيان فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2015.

ووفق "رويترز"، جاء في المذكرة أن الوحدة الإلكترونية استهدفت أو اخترقت أنظمة كمبيوتر في مجموعة واسعة من شركات الدفاع أو الهندسة، تضمنت منتجي دبابات وغواصات وسفن بحرية وطائرات مقاتلة وصواريخ وأنظمة رادار.

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وقال مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة العدل الأمريكية، الخميس إن من بين الضحايا في الولايات المتحدة أيضا إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وقاعدة راندولف الجوية في تكساس، وقاعدة روبينز الجوية في جورجيا.

وأضاف مدعون أمريكيون بأن القراصنة، في استهدافهم لوكالة ناسا في فبراير/ شباط 2022، استخدموا برنامجا خبيثا لتحقيق وصول غير مصرح به لأجهزة كمبيوتر الوكالة لمدة ثلاثة أشهر وأن القراصنة انتزعوا أكثر من 17 غيغابايت من البيانات غير السرية.

وجاء في المذكرة "تعتقد الوكالات (المشاركة في المذكرة) أن المجموعة والتقنيات الإلكترونية ما زالت تشكل تهديدا مستمرا لمختلف قطاعات الصناعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كيانات في البلدان المعنية، وكذلك في اليابان والهند".

ولكوريا الشمالية المعزولة دوليا تاريخ طويل من استخدام فرق القرصنة السرية لسرقة معلومات عسكرية حساسة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القراصنة يستخدمون برامج الفدية لاستهداف المستشفيات وشركات الرعاية الصحية الأمريكية لتمويل عملياتهم.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس بأنها وجهت اتهامات إلى أحد المشتبه بهم، وهو ريم جونج هيوك، بالتآمر للوصول إلى شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وغسل أموال.

وأشار مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل للصحفيين، الخميس، إلى أنهم صادروا بعض الحسابات الإلكترونية التابعة للقراصنة، تضمنت 600 ألف دولار من العملة الافتراضية ستعاد إلى ضحايا هجمات برامج الفدية.