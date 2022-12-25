بتهمتي "الفساد وغسل الأموال".. إدانة رئيس المالديف السابق عبدالله يمين
أدانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف، يوم الأحد، الرئيس السابق للبلاد عبدالله يمين، بتهمتي الفساد وغسل الأموال بعد تلقيه رشاوى من شركة خاصة.
وتوقعت المحكمة إعلان الحكم قريبا فيما ينفي "يمين" ارتكاب أي مخالفات.
وحُكم على يمين، الذي انتهت ولايته في 2018، بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين دولار في 2019 بعد إدانته باختلاس مليون دولار من أموال الدولة، والتي قال ممثلو الادعاء إنه حصل عليها من خلال تأجير حقوق تطوير أحد المنتجعات.
وبعد الحكم، وُضع "يمين" تحت الإقامة الجبرية في عام 2020 قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.
ومنذ إطلاق سراحه، عاد يمين، إلى الميدان السياسي عن طريق شن حملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف، مما أثار مخاوف في نيودلهي.
وأعلن حزب المالديف التقدمي ترشيح يمين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023.