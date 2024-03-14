الأول خارج البلاد.. خطة أمريكية لإنشاء مصنع صواريخ في أستراليا

يخطط المسؤولون الأمريكيون لإنشاء أول مصنع خارج الولايات المتحدة للمساعدة في صنع الصواريخ الموجهة، GMLRS، التي لعبت دورًا محوريًّا في حرب أوكرانيا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب تقرير الصحيفة، سيتم البدء بتصنيع الصواريخ، التي تُطلق من مركبات تُعرف باسم هيمارس، في قاعدة عسكرية في أستراليا على بعد عشرة آلاف ميل من الشركة المُصنعة الأم، لوكهيد مارتن.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية لمحاولة تعويض الطلب المتزايد على هذا النوع من الصواريخ التي أرسلت واشنطن الآلاف منها إلى أوكرانيا، ولتعويض المخزونات المستنفدة، وتعزيز قدرة القاعدة الصناعية الأمريكية على تلبية الطلبات تجاريًّا.

كما تندرج ضمن مساعي إدارة الرئيس جو بايدن في تطوير خطوط إنتاج متعددة للأسلحة الحيوية، رغم عدم سهولة الأمر تنظيميًّا ولوجستيًّا، عبر الدول الحليفة.

وأضاف التقرير أن خطة صنع الصواريخ لا تزال تسير ببطء شديد منذ أربع سنوات، رغم سعي شركة لوكهيد مارتن وأستراليا إلى بناء سلاسل توريد جديدة، وتدريب عمال جدد، وتسهيل تبادل التكنولوجيا مع الولايات المتحدة.

وقال المحلل الإستراتيجي الأسترالي، مايكل شوبريدج، إن الفكرة الأولية لتصنيع الصواريخ الأمريكية كانت جيدة جدًّا، لكن التنفيذ لم يكن مثيرًا للإعجاب على الإطلاق، حيث تجاوزتها الأحداث في العالم، ولا سيما الحرب في أوكرانيا، والآن في الشرق الأوسط.