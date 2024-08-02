استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشكر الخميس في مطار فنوكوفو في موسكو المواطنين الروس الثمانية الذين تم الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل كبيرة للسجناء بين روسيا ودول غربية.

وقال بوتين بعدما عانق العديد منهم على المدرج، وفق ما أظهرت مشاهد بثتها التلفزيون الروسي: "أود أن أهنئكم، شكراً جزيلاً".

وشكر بوتين خصوصاً من خدموا في الجيش الروسي "على وفائهم"، وفق "فرانس برس".

بالتزامن مع ذلك، رحّب الاتحاد الأوروبي بإفراج روسيا، الخميس، في إطار صفقة التبادل، عن سجناء تعرّضوا "للاضطهاد" و"الظلم"، داعياً إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ "الاتحاد الأوروبي يشعر بالارتياح للإفراج عن عدد من السجناء السياسيين ونقلهم إلى الحرية خارج روسيا وبيلاروس، وبينهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي، وقد تمّ تيسير هذا الأمر بمساعدة من تركيا".