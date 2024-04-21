الهند.. إعادة التصويت في 11 مركز اقتراع في مانيبور

قال كبير مسؤولي الانتخابات في مانيبور الهندية في بيان، إن السلطات الانتخابية أعلنت بطلان التصويت في 11 مركزا وأمرت بإجراء تصويت جديد فيها، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاء قرار إعادة التصويت بعد تقارير عن أعمال عنف وأضرار لحقت بآلات التصويت في الولاية التي شهدت اشتباكات عرقية على مدى أشهر.

وشهد يوم الجمعة بدء التصويت لما يقرب من مليار شخص في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتستمر حتى الأول من يونيو حزيران.

ومن المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة نادرة بفضل قضايا مثل النمو, والرفاهية، والأمن، والقومية الهندوسية.