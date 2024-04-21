الهند.. إعادة التصويت في 11 مركز اقتراع في مانيبور
قال كبير مسؤولي الانتخابات في مانيبور الهندية في بيان، إن السلطات الانتخابية أعلنت بطلان التصويت في 11 مركزا وأمرت بإجراء تصويت جديد فيها، وفقا لوكالة "رويترز".
وجاء قرار إعادة التصويت بعد تقارير عن أعمال عنف وأضرار لحقت بآلات التصويت في الولاية التي شهدت اشتباكات عرقية على مدى أشهر.
وشهد يوم الجمعة بدء التصويت لما يقرب من مليار شخص في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتستمر حتى الأول من يونيو حزيران.
ومن المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة نادرة بفضل قضايا مثل النمو, والرفاهية، والأمن، والقومية الهندوسية.
وطالب حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بإعادة الانتخابات في 47 مركز اقتراع في مانيبور، قائلا إن مواقع التصويت تمت السيطرة عليها؛ ما سمح بتزوير الانتخابات.
ووقعت أحداث عنف متفرقة، يوم الجمعة، في الولاية بما في ذلك اشتباكات بين جماعات مسلحة، ومحاولات للسيطرة على مراكز اقتراع، رغم فرض إجراءات أمنية مشددة.
وشارك الناخبون بأعداد كبيرة، على الرغم من خطر الاشتباكات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 220 في العام الماضي.
وتشهد مانيبور اشتباكات بين أغلبية فيها منتمية لعرقية ميتي، وأقلية من جماعة كوكي، منذ مايو أيار الماضي. ولا تزال الولاية منقسمة بين وادٍ تسيطر عليه أغلبية الميتي وتلال تسيطر عليها أقلية الكوكي، ويفصل بينهما شريط تراقبه قوات اتحادية شبه عسكرية.