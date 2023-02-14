ائتلاف نتنياهو يدعو المعارضة لمناقشة مبادرة هرتسوغ للخطة القضائية

يجري الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، اتصالات مع قادة المعارضة الإسرائيلية، لمناقشة المبادرة التي طرحها الرئيس يتسحاق هرتسوغ في ما يتعلق بخطة إصلاح القضاء التي يروج لها وزير العدل ياريف ليفين.

يأتي ذلك، عقب تظاهر لعشرات الآلاف من الإسرائيليين، الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، وبمناطق متفرقة من إسرائيل، شمل إضراباً بالعديد من القطاعات، في حين غابت الأحزاب العربية وقاداتها عن هذه التظاهرات.

وقدم هرتسوغ، الأحد، مبادرة جديدة بشأن الخطة تبدأ بـ"عدم إدراج التشريعات الحالية للتصويت بالقراءة الأولى لإتاحة المجال للحوار مع المعارضة، وتعديل مقترح لجنة تعيين القضاة بحيث لا تكون أغلبية تلقائية لأي جهة من الجهات باللجنة".