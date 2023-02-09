على خلفية خطة الإصلاح القضائي.. حزب يميني يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

كشفت تقارير عبرية، اليوم الخميس، عن تهديدات أطلقتها بعض الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالانسحاب، في حال التراجع عن خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفن.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن "حزب يهودت هتوراة هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إقرار خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي أو من المبادئ المركزية فيها".

وأكدت القناة العبرية أن هذه التهديدات جاءت على لسان مسؤولين كبار في الحزب اليميني، مشيرة إلى وجود أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي.

وأثارت خطة نتنياهو، للإصلاح القضائي، انقسامًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في إسرائيل، كما عارضتها أحزاب اليسار والمعارضة بشكل كبير، واتهمت نتنياهو بجر إسرائيل نحو الهاوية.

ومن جانبه، أكد النائب غدعون ساعر، من حزب "معسكر الدولة"، أنه "لا يرى أي إشارات تدل على أن نتنياهو يطلب تليين الإصلاحات القضائية أو تخفيفها".