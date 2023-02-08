نتنياهو يعيّن وزيرًا جديدًا من "متمردي الليكود" في الحكومة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين وزير جديد في حكومته التي شكلها مع شركائه في الأحزاب اليمينية، نهاية العام الماضي، وهو واحد من قادة حزبه "الليكود" الذين يصفهم الإعلام العبري بـ"المتمردين".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "نتنياهو قرر تعيين عضو الكنيست دودي أمسالم وزيرًا في وزارة العدل ووزيرًا للتعاون الإقليمي ووزير الاتصال بين الحكومة والكنيست"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل نهاية الأزمة بينهما.