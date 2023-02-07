خشية اندلاع انتفاضة ثالثة.. أمريكا تطالب نتنياهو وعباس بـ"وقف مؤقت" للإجراءات الأحادية

كشف تقرير عبري، تفاصيل خطة أمريكية قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، الأسبوع الماضي.

وجاءت زيارة بلينكن، في ظل توتر أمني شهدته الضفة الغربية وإسرائيل، والتقى خلالها نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين، كما التقى بالرئيس محمود عباس بمدينة رام الله، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات للتهدئة بين الجانبين.

خطة للتهدئة

وقال تقرير لموقع "والا" العبري، الثلاثاء، إن "بلينكن طلب من الجانبين وقفا مؤقتا للإجراءات أحادية الجانب لعدة أشهر"، مشيرا إلى أن ذلك "يأتي في إطار خشية الولايات المتحدة من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة".

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، قولهم، إن "بلينكن طلب من نتنياهو تأجيل البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، ووقف هدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم".