خشية اندلاع انتفاضة ثالثة.. أمريكا تطالب نتنياهو وعباس بـ"وقف مؤقت" للإجراءات الأحادية
كشف تقرير عبري، تفاصيل خطة أمريكية قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، الأسبوع الماضي.
وجاءت زيارة بلينكن، في ظل توتر أمني شهدته الضفة الغربية وإسرائيل، والتقى خلالها نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين، كما التقى بالرئيس محمود عباس بمدينة رام الله، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات للتهدئة بين الجانبين.
خطة للتهدئة
وقال تقرير لموقع "والا" العبري، الثلاثاء، إن "بلينكن طلب من الجانبين وقفا مؤقتا للإجراءات أحادية الجانب لعدة أشهر"، مشيرا إلى أن ذلك "يأتي في إطار خشية الولايات المتحدة من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة".
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، قولهم، إن "بلينكن طلب من نتنياهو تأجيل البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، ووقف هدم وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم".
وأوضح المسؤولون، أن "بلينكن طلب مقابل ذلك من الرئيس عباس وقف جميع التحركات ضد إسرائيل بمؤسسات الأمم المتحدة والمحافل الدولية المختلفة، واستئناف التنسيق الأمني الذي تم تجميده قبل نحو أسبوعين".
وحسب المسؤولين، فإن "إسرائيل أبدت موافقة على تخفيض الإجراءات الأحادية التي تعارضها الولايات المتحدة؛ لكنها لن تكون قادرة على إيقافها بشكل كامل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبناء في المستوطنات"، وفق التقرير.
وأكد المسؤولون، أن "القيادة الفلسطينية أبدت استعداداً لوقف مؤقت لأي إجراءات ضد إسرائيل من جانبها؛ ولكن بشرط أن يكون ذلك متبادلاً"، حسب التقرير العبري.
خطوات إسرائيلية
وبيّن التقرير العبري، أن "إسرائيل اتخذت عدة خطوات تشير إلى رغبتها في التعاون مع الخطوة الأمريكية، أبرزها تأجيل هدم مبنى في القدس الشرقية تعيش فيه 100 عائلة فلسطينية".
ولفت التقرير، إلى أن "طلب الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل موضوع قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية لستة أشهر أخرى بحجة الحساسيات السياسية والدولية، يأتي في ذات الإطار"، حسب تقديره.
وأشار التقرير، إلى أن "وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، طلب أيضا في اجتماع مغلق مع قادة مجالس المستوطنات اتخاذ خطوات من شأنها ضمان عدم إقامة بؤر استيطانية جديدة غير قانونية بالضفة الغربية خلال الفترة المقبلة".
انتفاضة ثالثة
وأشار التقرير، إلى أن "ذلك يأتي في محاولة من الولايات المتحدة لخفض مستوى التوترات ووقف التصعيد في الضفة الغربية لمنع اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة"، مشيرا إلى أن المخاوف الأمريكية تتزايد بهذا الشأن.
وتابع: "تحاول إدارة الرئيس جو بايدن صياغة حزمة من الإجراءات السلبية التي سيتعهد الجانبان بعدم تنفيذها، وبالتالي المساهمة بخفض مستوى التوتر بالمنطقة"، مستكملا: "إدارة بايدن تواصل الاتصالات مع الجانبين في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول القضية".
وقال مسؤول أمريكي، إن "إدارة بايدن تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى تفاهم مع الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف مؤقت للإجراءات الأحادية".
وحذر المسؤول الأمريكي، من أنه "في ظل الوضع الهش بالضفة الغربية سيكون من الصعب للغاية تحقيق ذلك والمحافظة عليه لمدة طويلة".
وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل توترا أمنيا زادت حدته خلال الشهر الماضي، وسط مساعي إقليمية ودولية للتهدئة بين الطرفين، في حين تزداد التحذيرات الأمنية من إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قريبا.