منصور عباس يعلن بشكل مفاجئ استعداده للانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو

أبدى عضو الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، رئيس كتلة "القائمة العربية الموحدة"، استعدادًا للانضمام للائتلاف الذي يعمل زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو على تشكيله، الأمر الذي وصفته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، بـ "المفاجآة".

ونقلت "معاريف" عن عباس، أنه "لا يستبعد الانضمام للحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو"، مع أنه اتهم النائبين العربيين، أيمن عودة وأحمد طيبي، "بالتسبب في صعود اليمين إلى السلطة، وطالبهما بمحاسبة الذات".