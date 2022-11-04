منصور عباس يتهم القائمة المشتركة في التسبب بعودة نتنياهو للحكم

اتهم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، القائمة المشتركة بزعامة أيمن عودة وأحمد الطيبي، بالتسبب في عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وقال عباس في مقابلة صحفية مع القناة "12" العبرية، إن "القائمة المشتركة هي المسؤولة عن تفريق أصوات العرب في الكنيست"، مشيرًا إلى أن الانقسام الذي حدث في القائمة المشتركة إلى حزبين أضر بالائتلاف الحالي.

وأوضح أن "الخطاب السياسي من أعضاء الكنيست من القوائم العربية الأخرى أضرّت بالمجتمع العربي، وهم الذين أعادوا اليمين ونتنياهو للحكم مرة جديدة"، لافتًا إلى أنه لا يوجد منطق في ما يفعلونه.

واستطرد: "فهمنا مشاكل المجتمع العربي، وهذا هو سبب تعاوننا مع المجتمع اليهودي، وقد أردنا أن نكون شركاء في صياغة الحلول لمدينة النقب والمدن العربية الأخرى داخل إسرائيل".

ومن جانب آخر، قال عباس إن "سماح الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي يتزعمها بنيامين نتنياهو، للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى سيؤدي إلى اندلاع حرب مع الفلسطينيين".

وأضاف: "عندما تتحدثون عن أكثر المواضيع حساسية المتعلقة بالمسجد الأقصى، يتوقف العقل عن العمل عند الفلسطينيين، وقد رأينا عددًا من جولات التصعيد التي سببتها الاستفزازات في القدس، والأماكن المقدسة الأخرى".

يشار إلى أنه بعد عام ونصف العام من توليه رئاسة أول حزب عربي في الائتلاف، وجد منصور عباس نفسه في المعارضة مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أكد عباس أن بنيامين نتنياهو، الذي حصل على أغلبية في الانتخابات الإسرائيلية، لن يحتاج إليه في حال تشكيله لأي حكومة مقبلة.

وأوضح: "لقد كنت جزءًا من السلطة التنفيذية في الحكومة السابقة، لكن الآن سنكون ضمن المعارضة، وهناك فرق كبير بين السلطة التنفيذية، والمعارضة، الأجواء يسودها اليأس".