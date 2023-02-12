قوانين بالكنيست تشعل مواجهة جديدة بين ائتلاف نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة

وتشهد العلاقة بين ائتلاف نتنياهو والمستشارة ميارا توترًا منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بسبب موقفها من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها وزير العدل ياريف ليفين، إضافة إلى آرائها القانونية بعدد من القضايا.



والقوانين الثلاثة هي: قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات المسلحة، وقانون يعيد زعيم حزب "شاس" أرييه درعي لحكومة نتنياهو بعد إقالته منها على إثر قرار المحكمة العليا ببطلان تعيينه، وقانون إخضاع مكتب المدعي العام ودائرة مباحث الشرطة لوزير العدل.



قانون "ترحيل العائلات"



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "المستشارة القانونية للحكومة أرسلت رأيًا نقديًا لائتلاف نتنياهو حول قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات المسلحة من إسرائيل، وأكدت فيه أن القانون يثير تساؤلات دستورية معقدة"، في إشارة منها لرفضه.

وأوضحت الصحيفة، أن "المستشارة القانونية بينت أن القانون الذي سيعرض على اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، لقي معارضة قانونية في الكنيست السابق، حيث تمت معارضة قانون مماثل لذلك للأسباب القانونية نفسها".