إسرائيل.. خلافات حادة بين أعضاء ائتلاف نتنياهو بسبب "قانون درعي"

وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "القانون الذي يهدف لإعادة درعي لطاولة الحكومة يواجه بعض المطبات الصعبة من الأحزاب اليمينية بائتلاف نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "القانون يسبب الكثير من التوتر داخل التحالف".

وأوضح التقرير أن "كبار المسؤولين في حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش أثاروا المخاوف بشأن القانون، وأكدوا أنه قد يعرض خطة الإصلاح القضائي الخاصة بالائتلاف الحكومي للخطر".

وأضاف: "يخشى قادة الحزب اليميني من أن تطبيق القانون قد يعود بالضرر على جهود الائتلاف الشاملة لتمرير خطة الإصلاحات القضائية، وهم يشعرون بعدم ارتياح كبير لهذا القانون"، مستدركًا: "لكن هذه ليست الصعوبة الوحيدة".