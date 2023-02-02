إسرائيل.. خلافات حادة بين أعضاء ائتلاف نتنياهو بسبب "قانون درعي"
اشتعلت خلافات حادة بين أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب معارضة بعض الأحزاب للقانون الخاص بزعيم حزب "شاس" أرييه درعي، والذي يهدف لإعادته لمناصبه الوزارية بالحكومة.
وينص القانون على أن "المحكمة العليا لن تكون قادرة على التدخل في تعيين الوزراء، والذي يمكن له أن يؤدي لبطلان قرارها الذي أدى لاستبعاد درعي من مناصبه الوزارية على خلفية الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بقضايا تهرب ضريبي".
وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "القانون الذي يهدف لإعادة درعي لطاولة الحكومة يواجه بعض المطبات الصعبة من الأحزاب اليمينية بائتلاف نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "القانون يسبب الكثير من التوتر داخل التحالف".
وأوضح التقرير أن "كبار المسؤولين في حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش أثاروا المخاوف بشأن القانون، وأكدوا أنه قد يعرض خطة الإصلاح القضائي الخاصة بالائتلاف الحكومي للخطر".
وأضاف: "يخشى قادة الحزب اليميني من أن تطبيق القانون قد يعود بالضرر على جهود الائتلاف الشاملة لتمرير خطة الإصلاحات القضائية، وهم يشعرون بعدم ارتياح كبير لهذا القانون"، مستدركًا: "لكن هذه ليست الصعوبة الوحيدة".
وبحسب التقرير، فإن "كبار المسؤولين في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قاموا بتسليم رسالة لزعيم الحزب، تمثل إنذارًا نهائيًا بشأن القانون الخاص بإعادة درعي للحكومة"؛ الأمر الذي يشير إلى إمكانية عدم تصويت مسؤولين بالليكود لصالح القانون.
ونقل التقرير العبري عن مصادر في الحزب قولها إنه "في حال لم يحل نتنياهو بحلول الوقت الذي يتم فيه سن قانون درعي مشكلة أعضاء الكنيست دودي أمسالم وداني دانون اللذين بقيا خارج طاولة الحكومة، فليس من المؤكد أنه سيكون لديه 61 عضوًا لتمرير قانون درعي".
ووفق التقرير، فإن "هذه المرة الأولى التي يُسمع فيها تهديد صريح من أعضاء التحالف للتصويت ضد قانون حساس للغاية"، متابعًا: "مسؤولو الليكود غاضبون من مساعي نتنياهو لإرضاء زعيم حزب شاس وتجاهل قادة الحزب".
الجدير ذكره، أن درعي أكد الأسبوع الماضي، أنه ينوي العودة إلى حكومة نتنياهو قريبًا، موضحًا أن الائتلاف الحكومي سيواصل الترويج للقانون الذي سيسمح بتعيينه وزيرًا على الرغم من حكم المحكمة العليا.
والشهر الماضي، أقال نتنياهو، زعيم حزب "شاس" من مناصبه كوزير للداخلية والصحة في حكومته، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل بعدم أهلية أرييه درعي لشغل تلك المناصب؛ بسبب إدانته بجرائم جنائية.