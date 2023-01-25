الائتلاف الحكومي في إسرائيل يقدم مشروع قانون لاستبعاد الأحزاب العربية من الكنيست

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "مشروع القانون ضمن خطة الإصلاح القضائي التي يتبناها الائتلاف الحكومي، ويتضمن استبعاد المحكمة العليا لأي مرشح أو عضو كنيست أدلى بتصريحات داعمة للإرهاب"، في إشارة لمواقف الأحزاب العربية في إسرائيل التي تناهض الخطوات التي تقوض السلام مع الفلسطينيين.

وأضافت أن "مشروع القانون يهدف لتسهيل شروط تنحية الأحزاب العربية، وإلغاء أهلية المزيد من الأطراف العربية في الكنيست"، مشيرة إلى أن رؤساء الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على الترويج للقانون.