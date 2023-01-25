الائتلاف الحكومي في إسرائيل يقدم مشروع قانون لاستبعاد الأحزاب العربية من الكنيست
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقترح قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، يهدف لاستبعاد الأحزاب العربية من الكنيست، بسبب مواقفها التي يصنفها بأنها "داعمة للإرهاب".
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "مشروع القانون ضمن خطة الإصلاح القضائي التي يتبناها الائتلاف الحكومي، ويتضمن استبعاد المحكمة العليا لأي مرشح أو عضو كنيست أدلى بتصريحات داعمة للإرهاب"، في إشارة لمواقف الأحزاب العربية في إسرائيل التي تناهض الخطوات التي تقوض السلام مع الفلسطينيين.
وأضافت أن "مشروع القانون يهدف لتسهيل شروط تنحية الأحزاب العربية، وإلغاء أهلية المزيد من الأطراف العربية في الكنيست"، مشيرة إلى أن رؤساء الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على الترويج للقانون.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "أعضاء الكنيست يعملون على صيغ مختلفة، ونشرنا الليلة إحداها بقيادة رئيس الائتلاف" مشيرة إلى أن الأطراف الأخرى في الائتلاف تفكر في اتخاذ "خطوات أبعد مدى".
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن غالبية الأعضاء العرب في الكنيست حالياً ستكون أهليتهم للبقاء موضع تساؤل، وفق مقترح القانون.
وقالت إنه "وفقاً لمشروع القانون، سيكون من الكافي تقديم تصريحات فردية لاستبعاد قائمة أو عضو في الكنيست، بما في ذلك حتى المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للإرهاب".