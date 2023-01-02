بعد يومين من تشكيلها.. الكنيست يُسقط مقترحًا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
أسقط الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقترحا قدمته المعارضة الإسرائيلية لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يستعد الكنيست لمناقشة مقترح آخر لسحب الثقة من الحكومة اليمينية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "المقترح قدمه حزب (هناك مستقبل) برئاسة يائير لابيد، حيث صوت 54 عضواً في الكنيست لصالح القرار وعارضه 61 آخرون".
وقال لابيد: "خلال 75 عاما من وجود إسرائيل الحديثة، لم يكن هناك أي شك حول ما إذا كانت ستكون دولة ديمقراطية، الآن هناك شك أكثر حول ديمقراطية الدولة"، حسب الصحيفة العبرية.
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سيوقف الحكومة هو وجود معارضة، أنا لا أدعو إلى خرق القانون، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نطيع تلقائيا حكومة تفكك أسس حياتنا المشتركة".
وأوضح لابيد أن "الاتفاقات الائتلافية ستكلف عدة مليارات، وأعضاء الحكومة الحالية يأخذون أموال وينفقونها على بعضهم بعضا، من الأموال التي يدفعها المواطنون الإسرائيليون كضرائب".
وفي وقت سابق الإثنين، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترحين رفعتهما المعارضة بقيادة يائير لابيد، لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، والتي أدت اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن "المقترح الأول يتضمن سحب الثقة عن الحكومة بسبب ضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في عملية مفاوضات الائتلاف مع شركائه اليمينيين"، مشيرة إلى أن من قدم المقترح هو حزب "هناك مستقبل" بقيادة لابيد.
ووفق الصحيفة العبرية، سيقدم "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس، مقترحا لحجب الحكومة، والذي سيتضمن أن الائتلاف الحالي يقوم بتمزيق الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة داخل إسرائيل".
من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في اجتماع لحزب "الليكود" إنه ورث "فشلًا كبيراً جداً من الحكومة السابقة"، مشددًا أن "الحكومة السابقة لم تهتم بتكاليف المعيشة والتعامل مع مشاريع القرارات التي يروج لها الفلسطينيون في الأمم المتحدة"، على حدِّ قوله.