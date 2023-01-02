بعد يومين من تشكيلها.. الكنيست يُسقط مقترحًا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

وقال لابيد: "خلال 75 عاما من وجود إسرائيل الحديثة، لم يكن هناك أي شك حول ما إذا كانت ستكون دولة ديمقراطية، الآن هناك شك أكثر حول ديمقراطية الدولة"، حسب الصحيفة العبرية.

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سيوقف الحكومة هو وجود معارضة، أنا لا أدعو إلى خرق القانون، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نطيع تلقائيا حكومة تفكك أسس حياتنا المشتركة".

وأوضح لابيد أن "الاتفاقات الائتلافية ستكلف عدة مليارات، وأعضاء الحكومة الحالية يأخذون أموال وينفقونها على بعضهم بعضا، من الأموال التي يدفعها المواطنون الإسرائيليون كضرائب".

وفي وقت سابق الإثنين، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترحين رفعتهما المعارضة بقيادة يائير لابيد، لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، والتي أدت اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي.