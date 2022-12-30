3 وزراء من أصل مغربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أرييه درعي

يعتبر زعيم حزب "شاس" الديني، أرييه درعي، من أكثر الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة خبرة.

وذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن درعي يوصف من قبل خصومه السياسيين، بـ"الذكاء والاعتدال نسبياً".

ولد درعي وسط عائلة يهودية بمدينة مكناس (وسط المغرب) عام 1959. وعند بلوغه سن التاسعة، قررت عائلته الهجرة إلى إسرائيل، والتحق بالمعهد الديني لإتمام دراسته في عام 1973، وبدأ الدراسة في بورات يوسف، وهي مدرسة دينية سفاردية كبرى.

وبعد سنوات، التحق أرييه درعي في صفوف الجيش الإسرائيلي وتحديداً عام 1986، وبعدها عُيّن مديراً عاماً لوزارة الداخلية وكان عمره آنذاك 27 عاماً فقط، وفي عام 1988، قبل الترشح للكنيست، تم تعيينه وزيراً للداخلية، وأصبح حينها أصغر وزير في تاريخ إسرائيل.

وفي عام 1992، مع فوز حزب "العمل" بزعامة إسحاق رابين في الانتخابات، انضم حزب "شاس" إلى الحكومة لكنها عارضت اتفاقيات "أوسلو".

وواجه أرييه درعي عدة تهم فساد في مساره السياسي، حيث قضى 22 شهرًا في السجن من عام 2000 إلى عام 2002 بسببها.