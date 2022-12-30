3 وزراء من أصل مغربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة
ضمت تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، 3 وزراء من أصول مغربية، وهم وزير الداخلية والصحة، السياسي المخضرم أرييه درعي، ووزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر، ووزيرة المواصلات، ميري ريغيف.
أرييه درعي
يعتبر زعيم حزب "شاس" الديني، أرييه درعي، من أكثر الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة خبرة.
وذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن درعي يوصف من قبل خصومه السياسيين، بـ"الذكاء والاعتدال نسبياً".
ولد درعي وسط عائلة يهودية بمدينة مكناس (وسط المغرب) عام 1959. وعند بلوغه سن التاسعة، قررت عائلته الهجرة إلى إسرائيل، والتحق بالمعهد الديني لإتمام دراسته في عام 1973، وبدأ الدراسة في بورات يوسف، وهي مدرسة دينية سفاردية كبرى.
وبعد سنوات، التحق أرييه درعي في صفوف الجيش الإسرائيلي وتحديداً عام 1986، وبعدها عُيّن مديراً عاماً لوزارة الداخلية وكان عمره آنذاك 27 عاماً فقط، وفي عام 1988، قبل الترشح للكنيست، تم تعيينه وزيراً للداخلية، وأصبح حينها أصغر وزير في تاريخ إسرائيل.
وفي عام 1992، مع فوز حزب "العمل" بزعامة إسحاق رابين في الانتخابات، انضم حزب "شاس" إلى الحكومة لكنها عارضت اتفاقيات "أوسلو".
وواجه أرييه درعي عدة تهم فساد في مساره السياسي، حيث قضى 22 شهرًا في السجن من عام 2000 إلى عام 2002 بسببها.
ميري ريغيف
ولدت ميري ريغيف التي تم تعيينها وزيرة للمواصلات في كريات غات عام 1965 لأب من اليهود المغاربة وأم إسبانية.
وفي عام 1983، انضمت ريغيف إلى "غادنا"، وهو برنامج عسكري إسرائيلي لإعداد الشباب للخدمة العسكرية، وترقت لدرجة قائد فصيل، واستمرت في المنصب حتى عام 1986.
حصلت ميري ريغيف على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في التعليم غير الرسمي.
وشغلت خلال مسارها المهني مجموعة من المناصب الهامة، من بينها وزيرة الثقافة والرياضة، كما شغلت سابقا منصب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، وهي متزوجة ولديها 3 أطفال.
ميكي زوهر
وهو سياسي ومحام إسرائيلي، وعضو الكنيست عن حزب "الليكود"، وُلد زوهر عام 1980 ونشأ في كريات غات. وكان والده إيلي مهاجراً من المغرب.
درس زوهر القانون، وحصل على البكالوريوس من كلية القانون والأعمال والماجستير من جامعة بار-إيلان، وعمل في العقارات. كما شغل منصب رئيس نادي "مكابي كريات غات" لكرة السلة عام 2004.
وخدم زوهر في الجيش الإسرائيلي ووصل لرتبة رقيب، وبدأت مسيرته السياسية عام 2005، حيث انتخب في مجلس مدينة كريات غات.
وتدرج في حزب "الليكود"، حيث انتخب عام 2013 رئيساً لقائمة "الليكود" في كريات غات، وأصبح نائباً للعمدة، كما خاض غمار الانتخابات في عدة مناسبات.
لزوهر مواقف مثيرة للجدل، حيث صرح في مناظرة إذاعية عام 2018، أن "العرق اليهودي بأكمله هو أعلى رأس مال بشري، وهو الأذكى والأكثر استيعاباً".
ويعارض هذا السياسي تأسيس دولة فلسطينية، كما يؤيد ضم الضفة الغربية وإلغاء اتفاقيات "أوسلو".