لابيد يدعو للإضراب احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي بإسرائيل

ودعا لابيد، لإضراب على جميع المستويات، والتوجه إلى مدينة القدس للتظاهر أمام مقر الكنيست، بالتزامن مع التصويت على الإصلاحات القضائية بالقراءة التمهيدية، الإثنين المقبل.

ونقل الموقع تصريحات وردت في مقطع فيديو نشره رئيس الوزراء السابق، جاء فيها: "سنتوجه جميعا يوم الإثنين، إلى القدس من أجل القتال والدفاع عن بلادنا".

وتوجه لابيد في هذا المقطع إلى العمال الذين يخشون أن تفرض عليهم غرامات جراء غيابهم عن العمل الإثنين المقبل، وقال: "يتعين على أصحاب الأعمال السماح لجميع العاملين الذين يرغبون في التوجه إلى القدس للقتال من أجل الدولة، من أجل الديمقراطية، وأن يقولوا إلى هنا.. لن نسمح لكم بتدمير ديمقراطيتنا".

وجاءت دعوة لابيد بالتزامن مع دعوة مماثلة أطلقها وزير الدفاع السابق، موشي يعلون، والذي أصبح من الشخصيات الرئيسية في موجة الاحتجاجات الراهنة ضد الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من ابتعاده عن المشهد السياسي.

في غضون ذلك، أكد الموقع أن نقابات عمالية كثيرة أعلنت أنها لن تسمح للعمال بالإضراب، ولن تشارك في التظاهرات المزمعة أمام البرلمان، ومن ذلك ما أعلنه رئيس اتحاد العمال "الهستدروت" يوآف سمحي، والذي شدد على العاملين بعدم الاستجابة.