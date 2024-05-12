ما تأثير حظر "تيك توك" على انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يؤدي الإجراء ضد تيك توك إلى تعميق شعور الشباب بالعزلة والتشاؤم والخيانة من قبل النخب، وكلها تشكل رياحًا معاكسة لإعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.

وعلى الرغم من محاولة الرئيس بايدن التودد إلى المؤثرين على تطبيق تك توك" ودعوتهم إلى البيت الأبيض، وانضمام حملته، أيضًا، إلى التطبيق في وقت سابق من هذا العام للوصول إلى الناخبين الشباب، إلا أن عدد متابعيه لا يزال صغيرًا، وغالبًا ما تمتلئ الردود على منشوراته بردود فعل غاضبة.

وفي أحد منشورات حملة بايدن الأخيرة حول حقوق الإجهاض، كان التعليق الأكثر إعجابًا هو: "إذن فإن تقييد بايدن لتيك توك هو حرية؟".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن استخدام حملة بايدن لتطبيق تعتبره إدارته خطرًا على المصالح والأمن القومي الأمريكي قد أثار اتهامات بالنفاق، إذ تؤكد الحملة أنها تلتقي بالناخبين بشكل قانوني أينما كانوا وتتخذ الاحتياطات الأمنية.