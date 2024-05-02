بكين تتعهد بالدفاع عن الشركات الصينية بعد عقوبات أمريكية

أعلنت بكين أنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركات في الصين وأماكن أخرى تساعد موسكو في الحصول على أسلحة لحربها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية: "تحث الصين الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه سمعة الصين وقمعها، والتوقف عن فرض عقوبات غير قانونية وأحادية"، بحسب وكالة "فرانس برس"

وأضاف أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن الحقوق الشرعية للشركات الصينية ومصالحها".

وفي إطار حزمة من الإجراءات الشاملة أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، استهدفت واشنطن نحو 300 كيان في روسيا، والصين، ودول أخرى متهمة بدعم الحرب في أوكرانيا.