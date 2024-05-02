بكين تتعهد بالدفاع عن الشركات الصينية بعد عقوبات أمريكية
أعلنت بكين أنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركات في الصين وأماكن أخرى تساعد موسكو في الحصول على أسلحة لحربها في أوكرانيا.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية: "تحث الصين الولايات المتحدة على التوقف عن تشويه سمعة الصين وقمعها، والتوقف عن فرض عقوبات غير قانونية وأحادية"، بحسب وكالة "فرانس برس"
وأضاف أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن الحقوق الشرعية للشركات الصينية ومصالحها".
وفي إطار حزمة من الإجراءات الشاملة أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، استهدفت واشنطن نحو 300 كيان في روسيا، والصين، ودول أخرى متهمة بدعم الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن وزارتها "حذرت باستمرار من أن الشركات ستواجه عواقب وخيمة إذا قدمت دعمًا ماديًا للحرب الروسية" وأن "تحركاتها ستزيد من تعطيل وإضعاف جهود الحرب".
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تدعو الصين إلى الحوار، وتعارض أي استخدام للأسلحة النووية، وتحث على احترام وحدة أراضي "جميع البلدان" - في إشارة ضمنية إلى أوكرانيا.
لكن بكين لم تُدن موسكو علنًا قط بسبب غزوها لأوكرانيا، وتدعو بانتظام إلى أخذ المخاوف الأمنية الروسية تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الاعتبار.
وشددت بكين مجددًا، اليوم الخميس، على أنها "ليست سبب" الأزمة في أوكرانيا، كما أنها "ليست طرفًا" فيها، مؤكدة على حقها في تطوير علاقات تجارية "طبيعية" مع جميع الدول، ومن بينها روسيا.
وقال المتحدث إن الصين تعارض دائمًا بحزم تنفيذ الولايات المتحدة للعقوبات غير القانونية والأحادية ضد الشركات الصينية.