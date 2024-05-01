بينها شركات صينية.. عقوبات أمريكية على 300 شركة بسبب "دعم روسيا"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطال شركات في الصين ودول أخرى، بحسب "فرانس برس".

وتأتي العقوبات على هذه الشركات على خلفية مساعدتها موسكو في الحصول على أسلحة تستخدمها في حرب أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء.

وأعلنت الوزارة أن العقوبات تشمل حوالي 300 شركة في روسيا والصين وغيرهما من الدول، تتهمها بـ"دعم غزو أوكرانيا"، الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّه في فبراير شباط 2022.