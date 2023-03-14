سوناك: الصين أكبر تهديد تمثله دولة لمصالحنا
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة مع برنامج (نايتلي نيوز) على قناة إيه.بي.سي بثت أمس الاثنين إن الصين تمثل "أكبر تهديد تمثله دولة لمصالحنا الاقتصادية".
وأضاف "إنه تحد عام للنظام العالمي".
كان سوناك في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مع نظيره الأسترالي والرئيس الأمريكي جو بايدن للكشف عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صدقوا على خطط من أجل ما يسمى مشروع أوكوس، الذي أُعلن عنه لأول مرة في عام 2021، في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا، الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعتزم أن تبيع لأستراليا بموجب الاتفاق ثلاث غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة فرجينيا التي تنتجها شركة جنرال ديناميكس في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.
وقال البيان المشترك إن المشروع متعدد المراحل سيُتوج بإنتاج بريطانيا وأستراليا وتشغيلهما فئة جديدة من الغواصات من طراز إس.إس.إن-أوكوس، وهي غواصة "من تطوير الأطراف الثلاثة" تعتمد على تصميمات الجيل التالي البريطانية وسيتم إنتاجها في بريطانيا وأستراليا مع تزويدها بتقنيات أمريكية "متطورة".