سوناك: الصين أكبر تهديد تمثله دولة لمصالحنا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة مع برنامج (نايتلي نيوز) على قناة إيه.بي.سي بثت أمس الاثنين إن الصين تمثل "أكبر تهديد تمثله دولة لمصالحنا الاقتصادية".

وأضاف "إنه تحد عام للنظام العالمي".

كان سوناك في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مع نظيره الأسترالي والرئيس الأمريكي جو بايدن للكشف عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.