كاميرون يحض إيران على وقف تسليح ميليشيا الحوثي في اليمن‎

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الأربعاء، إيران إلى وقف دعمها لميليشيات الحوثي في اليمن واستخدام نفوذها لمنع المزيد من التهديدات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كاميرون بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان للخارجية البريطانية.

وأضاف البيان أن كاميرون ندد بالهجمات التي وقعت في أربيل بالعراق وأودت بحياة المواطن البريطاني العراقي كرم ميخائيل، موضحاً أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر "غير قانونية وغير مقبولة".