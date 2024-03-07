أرمينيا تنهي مهمة حرس الحدود الروسي في مطار يريفان

أعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، أنها لم تعد بحاجة إلى حرس الحدود الروسي المنتشر في المطار الدولي في عاصمتها يريفان، في إشارة جديدة إلى اتساع ابتعادها عن موسكو.

وكانت روسيا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، مسؤولة عن مراقبة الحدود في مطار زفارتنوتس بموجب اتفاق يعود تاريخه إلى العام 1992، ويغطّي أيضًا الحدود مع تركيا وإيران.

في ذلك الوقت، لم يكن لأرمينيا التي حصلت على استقلالها مع انهيار الاتحاد السوفيتي، في العام 1991، حرس حدود خاص بها.

ولكن بحسب وزير الخارجية أرارات ميرزويان، فقد "باتت أرمينيا تملك القدرات المؤسسية اللازمة لضمان مراقبة الحدود" في المطار.

وقال: "أبلغنا روسيا أنّ مساعدتها لم تعد ضرورية للقيام بمراقبة الحدود في مطار زفارتنوتس".