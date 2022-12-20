أمريكا: الأمل الجماعي الأخير في إحياء الاتفاق النووي مع إيران "ضاع"

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن "خطة العمل الشاملة المشتركة، ماتت، لكن لا يمكننا إعلانها"، مضيفًا أن الاتفاق النووي مع جمهورية إيران الإسلامية "ميت".

وتأتي التصريحات الأمريكية بعد أن أبلغ وزيرخارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن طهران "مستعدة لاختتام مفاوضات فيينا النووية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "طهران مستعدة لاختتام مفاوضات فيينا النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بالخطوط الحمراء لبلاده".

جاء ذلك خلال لقاء عبد اللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أثناء مشاركتهما في مؤتمر "بغداد 2"، المنعقد في منطقة في البحر الميت جنوب الأردن.