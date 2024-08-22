قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من وزارة الخارجية والبيت الأبيض اجتمعوا مع الدالاي لاما في نيويورك، الأربعاء "وأعادوا التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في التبت".

ومن المرجح أن يثير اللقاء مع الزعيم الروحي لبوذيي التبت في المنفى، البالغ من العمر 89 عاماً، غضب الصين، التي تعتبره انفصالياً خطيراً وتعارض اتصال مسؤولي أي دولة به.

وسافر الدالاي لاما، الذي فر إلى الهند عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني في التبت، إلى نيويورك في يونيو/ حزيران لعلاج ركبتيه، في أول زيارة له للولايات المتحدة منذ عام 2017.

وسبق أن التقت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي بالدالاي لاما في الهند قبل زيارته للولايات المتحدة، وقالوا إنهم لن يسمحوا للصين بالتأثير على اختيار خليفته.

وعبّرت الصين الشهر الماضي عن معارضتها الشديدة لقانون أمريكي وقعه الرئيس جو بايدن ويضغط على بكين لحل النزاع بشأن مطالب التبت بمزيد من الحكم الذاتي، وتعهدت "بالدفاع بحزم" عن مصالحها.

يأتي اجتماع، الأربعاء، في وقت يسعى فيه بايدن إلى استقرار العلاقات المتوترة مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تتنافس فيها كاملا هاريس نائبة بايدن حالياً مع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.