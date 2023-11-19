ترامب يزور الحدود مع المكسيك للتشديد على مواقفه المعارضة للهجرة

في إطار حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2024 يتوجه دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى تكساس على حدود المكسيك إذ ينوي التشديد على مواقفه الصارمة المناهضة للهجرة والتي برزت خلال ولايته الرئاسية.

خلال الأسابيع الأخيرة اتسمت لهجة الخطابات التي يلقيها الرئيس الجمهوري السابق في حملته الانتخابية بعدوانية شديدة إلى حد وصفه المهاجرين غير الشرعيين بأنهم "يسممون دم بلادنا" ومشبها خصومه السياسيين بـ"الحشرات".

وقبل أقل من شهرين من الانتخابات التمهيدية الأولى ورغم الإجراءات القانونية المتخذة ضده لا يزال ترامب الأوفر حظًّا داخل المعسكر الجمهوري وفق استطلاعات الرأي.

وفقًا لوسائل إعلام يعتزم الملياردير الجمهوري خلال جولته أن يوزع خصوصًا الطعام على قوى الأمن التي حشدتها تكساس لمحاولة الحد من عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وسيرافقه الحاكم الجمهوري غريغ أبوت الذي يستعد لتوقيع إجراء وافق عليه المجلس التشريعي في تكساس ومن شأنه جعل الدخول غير القانوني للمهاجرين جريمة بموجب القانون المحلي. وسيمنح النص الولاية سلطة اعتقالهم وترحيلهم إلى المكسيك.