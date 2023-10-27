المكسيك.. إدانة 11 ضابطًا سابقًا بارتكاب "مجزرة" بحق مهاجرين

دان القضاء المكسيكي 11 ضابط شرطة سابقًا، بقتل 19 مهاجرًا قبل عامين وحكم عليهم بالسجن 50 سنة.

ووفق ما ذكر موقع "إنفوباي" الإخباري، فإن وكيل النيابة العامة أثبت بشكل موثوق، من خلال وسائل الأدلة القوية، مسؤولية هؤلاء عن المذبحة التي وقعت في 22 كانون الثاني/ يناير2021، في إل إيجيدو سانتا أنيتا، ببلدية كامارغو.

وأوضح القاضي خلال الجلسة أن ضباط الشرطة السابقين في وزارة الأمن العام كانوا على علم تام بما يقومون به، بدءاً من إطلاق النار على المدنيين وصولاً إلى محاكاة مسرح جريمة مختلف من أجل الاستفادة.

ولفت التقرير إلى أن "مذبحة كامارغو تعتبر واحدة من أسوأ المذابح ضد المهاجرين في المكسيك إلى جانب مذبحة سان فرناندو، حيث هاجمت شرطة تاماوليباس إحدى الشاحنات التي تم نقل المهاجرين فيها، وقضت على الذين تواجدوا فيها وأحرقت جثثهم".

وفي اليوم نفسه، أبلغ العملاء السلطات أنهم "عثروا" على الجثث الـ 19، 16 رجلاً وثلاث نساء، في شاحنة مشتعلة بالنيران، لكن الأمور أخذت منحى آخر عندما بدأت النيابة العامة تعتمد على شهادة أحد ضباط الشرطة الذين شاركوا في العملية، والذي قرر التعاون مع التحقيق.