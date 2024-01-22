حل الدولتين.. ماذا وراء تأييد بايدن ورفض نتنياهو؟

اشتدت الخلافات العلنية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية، عقب حرب غزة، ما يهدد بتوتر العلاقة بين الحليفين.

ويظهر السعي لكسب الدعم السياسي حاضراً عند نتنياهو، الذي يسعى للحصول على دعم اليمين الإسرائيلي، عبر معارضة إقامة الدولة الفلسطينية، فيما يواجه بايدن انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون باستراتيجية إدارته، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو يصر على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المناطق الواقعة غرب نهر الأردن، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بينما يدعم بايدن حل الدولتين.

وأشارت أن موقف نتنياهو يثير احتكاكًا مع إدارة بايدن التي ترى أن قيام دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب بايدن عن دعمه لحل الدولتين رغم معارضة نتنياهو خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة؛ إذ تركز الإدارة الأمريكية على خطة ما بعد الحرب في غزة، فيما أدى رفض نتنياهو دعم هذه الفكرة إلى إحباط داخل إدارة بايدن.