"غير مقبولة".. إسرائيل تنتقد تصريحات للافروف عن "الهولوكوست"
انتقدت إسرائيل، تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شبه فيها التحشيد الأمريكي ضد بلاده في أوكرانيا بالطريقة التي فكر فيها هتلر بالتخلص من اليهود، في إشارة إلى "الهولوكوست".
وقال لافروف: "واشنطن شكلت ائتلافا من دول أوروبا لحل المسألة الأوروبية بالطريقة نفسها التي سعى بها الزعيم النازي أدولف هتلر إلى حل نهائي لإبادة يهود أوروبا".
وردت الخارجية الإسرائيلية على تصريحات لافروف بالقول إن "الهولوكوست حدث فريد من نوعه، ويمثل أحلك فترة في تاريخ البشرية".
وأضافت الوزارة أن "المقارنة بين الأحداث الجارية وخطة الحل النهائي لهتلر لإبادة اليهود أمر غير مقبول"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت".
من جانبها، قالت السفارة الأوكرانية في إسرائيل إن "وزير خارجية روسيا أدلى بتصريح سخيف آخر يشير إلى الهولوكوست وجرائم هتلر في الحرب العالمية الثانية".
وأضافت السفارة: "العالم يرى كيف أن روسيا لا تشوه الواقع الحالي فحسب، بل تذهب لتشويه السياق التاريخي المعروف"، بحسب تعبيرها.
وكان لافروف قد تسبب في أزمة دبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، منتصف العام الماضي، بعد تصريحات قال فيها إنه "يعتقد أن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر كان دمه يهودياً على الرغم من حملة الإبادة التي شنها ضد اليهود".
واضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حينه على الاعتذار عن التصريح، في اتصال أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه نفتالي بينيت.