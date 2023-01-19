"غير مقبولة".. إسرائيل تنتقد تصريحات للافروف عن "الهولوكوست"

انتقدت إسرائيل، تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شبه فيها التحشيد الأمريكي ضد بلاده في أوكرانيا بالطريقة التي فكر فيها هتلر بالتخلص من اليهود، في إشارة إلى "الهولوكوست".

وقال لافروف: "واشنطن شكلت ائتلافا من دول أوروبا لحل المسألة الأوروبية بالطريقة نفسها التي سعى بها الزعيم النازي أدولف هتلر إلى حل نهائي لإبادة يهود أوروبا".