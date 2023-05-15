وسط استنفار أمني.. نتنياهو يشدد على إقامة "مسيرة الأعلام" في موعدها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن "مسيرة الأعلام" السنوية في القدس ستقام في موعدها حسب ما هو مخطط لها.

وشدد في كلمة له خلال اجتماع حزب "الليكود"، على أن المسيرة لن تشهد أي تغيير على خط سيرها، وستمر من خلال "الحي الإسلامي" وباب العامود وصولاً إلى أبواب المسجد الأقصى.

وقال نتنياهو: "ستقام مسيرة الأعلام على طريقها المخطط، وحسب النظام المعتاد، نحن نعمل من أجل أمن إسرائيل وسنواصل القيام بذلك معًا وبنجاح كبير".

وأضاف: "رسالتنا وصلت لغزة ولأي شخص يأتي لإيذائنا، أي شخص يخطط لمهاجمتنا، سيفهم الآن بشكل أفضل معنى "دمه مهدور".

وستبدأ المسيرة من الساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس المقبل، وستنتهي الساعة 7 مساء في اليوم نفسه.