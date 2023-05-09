مواجهات وتوتر في القدس إثر إحراق حافلة إسرائيلية

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، بين الشرطة الإسرائيلية وشبان من البلدة، بعد مهاجمة الشبان حافلة إسرائيلية وإحراقها.