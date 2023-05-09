مواجهات وتوتر في القدس إثر إحراق حافلة إسرائيلية
اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، بين الشرطة الإسرائيلية وشبان من البلدة، بعد مهاجمة الشبان حافلة إسرائيلية وإحراقها.
وكانت حافلة ركاب إسرائيلية دخلت بلدة العيسوية بالخطأ، وسرعان ما هاجمت الحافلة مجموعة من الشبان مستخدمين الحجارة وقنابل الملوتوف، ما أدى إلى إحراقها.
وهرعت قوات من الجيش الإسرائيلي للمكان واشتبك الجيش مع الشبان مستخدما قنابل الصوت والغاز.
وتشهد مدينة القدس حالة من الهدوء الحذر وسط تخوف من اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، إثر التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.