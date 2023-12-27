بسبب مساعدات لأوكرانيا.. روسيا تحذر اليابان وتقلل من شأن الدعم الأوروبي

وجاء ذلك ردًّا على ما أعلنته اليابان الأسبوع الماضي من أنها تستعد لشحن صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى الولايات المتحدة بعد تغيير في الإرشادات الخاصة بتصدير الأسلحة، وذلك في أول تعديل كبير تجريه طوكيو للقيود التي تفرضها على تصدير الأسلحة فيما يقرب من تسع سنوات.

كذلك قال الكرملين إن أي مساعدة جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لن تؤثر على نتيجة الصراع هناك، وأضاف أن "مثل تلك النفقات تضر فقط بالاقتصاد الأوروبي".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أشار أيضاً إلى خطط الاتحاد الأوروبي لتقديم 20 مليار يورو (22.10 مليار دولار) لأوكرانيا، وقال إن "الأمر عائد لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي ليدركوا أن أموالهم تنفق هباء".