الرئيس الشيشاني يعين ابنته نائبة لمدير مكتبه (صور)
أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تعيين ابنته خديجة قديروف، في منصب النائب الأول لمدير مكتب الرئيس الشيشاني، في الشؤون الاجتماعية.
ونشر قديروف مقطع فيديو يظهر اجتماعا له مع مدير مكتبه، جالاس تيماخانوف، وابنته خديجة، في قناته على تطبيق "تليغرام" وكتب تعليقا على الفيديو قال فيه: "قدم تيماخانوف (مدير مكتب الرئيس الشيشاني) اقتراحا بتعيين خديجة قديروف في منصب النائب الأول في مكتب الرئاسة في الشؤون الاجتماعية".
وأوضح قديروف أن "خديجة أظهرت نفسها في العمل مع المنظمات العامة، وتشارك بنشاط في المنتديات والمؤتمرات وهي على دراية جيدة بالأمور الداخلية والوضع السياسي".
وقال الرئيس الشيشاني"إن النائبة الأولى الجديدة أعربت عن ثقتها في أنها ستتمكن في منصبها الجديد من تحقيق نتائج عظيمة في تطوير المجال الاجتماعي، لذلك وافقت على الاقتراح المقدم".
وشغلت خديجة قديروف البالغة من العمر 24 عاما، منصب رئيسة قسم التعليم في مكتب عمدة غروزني عاصمة الشيشان.
وفي نوفمبر 2023، تم تعيين آدم، نجل رمضان قديروف، رئيسا لقسم الأمن التابع لرئيس الشيشان، واشتهر الشاب بعد أن نشر والده مقطع فيديو له وهو يقوم بضرب شخص قام بحرق "القرآن الكريم" وبعدها مُنح آدم لقب بطل الشيشان.
وفي أكتوبر العام الماضي، أعلن قديروف موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروف نائبة لرئيس حكومة الجمهورية، وكلفها برعاية السياسات الاجتماعية، وأعفاها من منصب وزيرة الثقافة التي كانت تشغله منذ العام 2021.