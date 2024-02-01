الرئيس الشيشاني يعين ابنته نائبة لمدير مكتبه (صور)

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تعيين ابنته خديجة قديروف، في منصب النائب الأول لمدير مكتب الرئيس الشيشاني، في الشؤون الاجتماعية.

ونشر قديروف مقطع فيديو يظهر اجتماعا له مع مدير مكتبه، جالاس تيماخانوف، وابنته خديجة، في قناته على تطبيق "تليغرام" وكتب تعليقا على الفيديو قال فيه: "قدم تيماخانوف (مدير مكتب الرئيس الشيشاني) اقتراحا بتعيين خديجة قديروف في منصب النائب الأول في مكتب الرئاسة في الشؤون الاجتماعية".